مدرسة  الرعيان

كاسار دي كاثري (إسبانيا) (أ ف ب)

يخضع نحو 10 أشخاص لدورة تدريبية لخمسة أشهر، تمتد على 600 ساعة داخل مدرسة تقع في قرية كاسار دي كاثري التي تعتبر إحدى أبرز المناطق الإسبانية في مجال تربية الأغنام والماعز، وتهدف هذه الدورة لتعليم الطلاب طريقة العمل مع الحيوانات، والإدارة المالية الخاصة بالعمل، ويقول يورغن روبليدو، المدرّب في هذه المدرسة، إنّ «الراعي يستند إلى تقنيات حديثة، فيدير عملية إنتاج الحليب مثلاً عبر أجهزة لوحية واستناداً إلى بيانات دقيقة»، فيتعلمون حلب الماعز وإذا كانت تعاني أي مرض يؤثر على جودة الحليب، وكيفية جز صوف الخروف، تمهيداً للعيش في المناطق الريفية وإنشاء مزارع عائلية تساعد الطلاب على المعيشة.