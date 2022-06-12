الشرطة الفرنسية: ضبط عصابة «تذاكر اللوفر المستعملة»

باريس (أ ف ب)

شنت السلطات الفرنسية حملة لوضع حدّ لعمليات بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس وأوقفت 14 عضواً في شبكة تنشط في هذا المجال، وأوضحت صحيفة «لو باريزيان» أن أعضاء الشبكة كانوا يستعيدون التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف، ثم يعيدون بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور، وأعلن مصدر الشرطة أن العملية «أتاحت توقيف 14 شخصاً»، من بينهم 6 مقيمين بصورة غير شرعية، واستقبل متحف اللوفر 2.8 مليون زائر عام 2021، بينما كان عدد زواره قبل جائحة كوفيد-19 يبلغ نحو عشرة ملايين سنوياً.