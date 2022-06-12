سوني: إصدار جديد من «إله الحرب» في نوفمبر

طوكيو (د ب أ)

تعتزم شركة سوني اليابانية إطلاق الإصدار الجديد من لعبة «إله الحرب راجنا روك» لجهاز الألعاب بلاي ستيشن في نوفمبر المقبل، في حين كانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل طرح الإصدار الجديد إلى العام المقبل، وستكون اللعبة «إله الحرب راجنا روك» الإصدار الأحداث من سلسلة «إله الحرب» التي ظهرت لأول مرة عام 2018 والتي تم الإعلان عنها لأول مرة عام 2020 لأجهزة بلاي ستيشن، ومن المتوقع أن تكون اللعبة الجديدة حدثاً كبيراً وواحدةً من أبرز إنجازات سوني في مجال تطوير التطبيقات والألعاب، وكان الإصدار الأول من لعبة إله الحرب قد باعت حوالي 20 مليون نسخة.