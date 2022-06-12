هليون بالكوكايين

كاياو (البيرو) (أ ف ب)

ضبطت السلطات البيروفية 2.2 طن من الكوكايين مخبأة في صناديق هليون كان من المقرر نقلها بحراً إلى هولندا، وأوضحت الشرطة أنها أوقفت سبعة مشتبهين بصلتهم في عملية التهريب، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من التابعية الألبانية، وقال قائد قسم مكافحة المخدرات في الشرطة الكولونيل سيزار اتشيفاريا: «ضبطنا 2.2 طن من الكوكايين كان من المقرر نقلها بحراً إلى روتردام بهولندا» عبر مرفأ كاياو بالقرب من ليما، وأفاد بأن شخصين من الجنسية الألبانية كانا يديران العملية، مشيراً إلى أن «لهذه الشبكة صلات في كولومبيا والإكوادور وألبانيا».