بعد محاولة انتحار إعلامية شهيرة.. ما هو اضطراب الشخصية المزاجية؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

«أنا مريضة باضطراب الشخصية المزاجية BPD»، بهذه الكلمات فتحت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب باباً للنقاش حول مرض نفسي لا يعرفه الكثيرون، بعد محاولتها الانتحار بتناول أدوية، لكن طليقها أنقذها.

وأكد الدكتور مجدي إبراهيم استشاري الطب النفسي المصري أن هذا المرض يتسبب في حالة تغير دائم في الحالة النفسية ما يؤثر على علاقة الشخص بالجميع.

وأوضح د. مجدي لـ«الاتحاد»، أن الشخص المصاب بمرض اضطراب الشخصية المزاجية متقلب المزاج حتى بالنسبة لأصدقائه الذين يتودد إليهم أحياناً رغبة في التقرب إليهم وبقائهم بجانبه خلال فترات طويلة، ثم يبتعد عنهم بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى ابتعاد البعض منهم مع الوقت بسبب عدم تفهمهم لطبيعتهم المرضية والنفسية.

وأشار إلى أن المصاب بمرض اضطراب الشخصية المزاجية يحتاج إلى تفهم من حوله للمرض وطبيعته، وأن يعترف هو نفسه بالمرض النفسي لمن حوله لكي يساعدوه، ويتم عرضه على الطبيب المختص؛ لأن الاعتراف بالمرض النفسي هو أول طريق التخلص منه بشكل كبير بمساعدة المتخصص في الطب النفسي.

«ولا يدرك أحد ألم المرض النفسي باستثناء المريض به»، هكذا يؤكد استشاري الطب النفسي مجدي إبراهيم لـ«الاتحاد»، حيث يفتح اعتراف المشاهير بإصابتهم بأحد الأمراض النفسية باباً كبيراً للتعريف بأهمية العلاج منه، خاصة مع ربط المرض النفسي بالجانب الديني لفترات طويلة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

ويؤكد د. مجدي أن مرض الشخصية المزاجية يمكن العلاج منه عن طريق التعامل النفسي مع الأقارب والأصدقاء، خاصة مع تهديد المصاب به بالانتحار فيما يفاجئ المقربين منه بقراره، الأمر الذي حدث مع الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب.





