نجل أبوزهرة يكشف آخر تطورات والده الصحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بعد أكثر من شهر كامل من تلقي العلاج في المستشفى لايزال الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة يواجه المرض في أحد المستشفيات المتخصصة في القاهرة، وقال نجله أحمد أبو زهرة لـ«الاتحاد»، إن والده في العناية المركزة ولا صحة لوضع أنبوب خاص للأكسجين والغذاء له.

وأضاف نجل الفنان المصري، إنه لا تقدم يذكر أو تحسن في الحالة الصحية منذ حجز والده في المستشفى، مشيراً إلى أنه يعاني الالتهاب الكبدي الوبائي الذي يؤثر على عدم إحراز تقدم في الحالة الصحية خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد أبو زهرة أن الأطباء لم يتطرقوا إلى حاجة والده لعملية جراحية حالياً، وأن الطاقم الطبي يبذل مجهوداً كبيراً لرعاية الفنان الكبير في كافة الأمور التي تواجهه خلال الفترة الماضية.

ويواجه الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة حالة من التراجع الصحي منذ مطلع العام الجاري 2022، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد، ثم شرخ في الحوض ثم عودته للمستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الكبدي الوبائي.