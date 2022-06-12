5 أطعمة تقاوم الاكتئاب

ترجمة: عزة يوسف

يساهم الطعام الجيد في بناء العضلات وتقوية العظام وحماية القلب، كما يلعب دوراً مهماً في الصحة العقلية ويقاوم الاكتئاب والقلق. ولتحقيق ذلك يمكن اتباع النصائح التي قدمها موقع Real Simple الأميركي.

1 المكسرات والشوكولاتة

اعتماد وجبات خفيفة صحية للدماغ، عادة يمكن الوصول إليها كروتين يومي مع مرور الوقت. وفي مقدمة تلك العناصر، المكسرات التي تُعد مزيجاً مثالياً من البروتين وفيتامين E والدهون الصديقة للدماغ، والتي ترتبط بأداء أفضل بحسب الاختبارات. وأثبتت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم، يقلل من التعرض للاكتئاب بنسبة 70%.

2 زيت الزيتون

يوفر زيت الزيتون البكر الممتاز عنصرين مغذيين يحتاجهما الدماغ كل يوم: الدهون الصحية والبوليفينول، ولهما تأثير فعال على التهابات الدماغ ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الأخرى، وتكفي 3 ملاعق يومية منها لتحسين الذاكرة.

3 خيار وطماطم

تعامل مع ثلاجتك على أنها نافذة عرض للمنتجات، وعليك أن تملأها بالخيار والطماطم بشكل جاذب لتكون كل ما تراه. وهكذا تصبح عملية التخطيط والتجهيز للوجبة التالية أمراً أكثر سهولة وتقلل من هدر الطعام.

4 - الأعشاب الطازجة

إكليل الجبل والزعتر والريحان والكزبرة وسواها من النباتات، تحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في منع تلف الخلايا ودرء الأمراض وتعزيز الصحة الإدراكية، كما تجعل طعم الوجبات لذيذاً.

5 الزبادي

تشير الأبحاث إلى أن صحة الأمعاء مهمة لصحة الدماغ، فالقناة الهضمية السليمة تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتكافح الالتهابات التي قد تؤدي إلى الاكتئاب والقلق. ومن أهم الأطعمة الصديقة للأمعاء، الزبادي والأكلات المعززة بالبروبيوتيك، مثل المخلل الصحي.