«ماكدونالدز» روسية!

«الاسم يتغيّر لكن الحب يبقى». تحت هذا الشعار، افتتحت روسيا، اليوم الأحد، نسختها الخاصة ممّا كان قبل مايو سلسلة تضم 850 مطعمًا للوجبات السريعة كانت لماكدونالدز الأميركية التي غادرت البلاد بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلن ألكسندر غوفور المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا، قبل إعادة فتحها الأحد، أنه اختار اسم «فكوسنو إي توتشكا» (شهي. نقطة.) لها.

وتظهر في الشعار الجديد لسلسلة المطاعم قطعتان من البطاطس المقليتين ولونهما برتقالي، مع دائرة حمراء قربهما، وخلفية خضراء.وقال المدير العام للمجموعة الجديدة أوليغ باروييف: «سنحاول بذل كل ما يمكن لكي لا يلحظ زبائننا أي فرق، من ناحية الجوّ والطعم والجودة».

ولفت من جهته رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور الذي يملك ترخيصاً لماكدونالدز واشترى سلسلة المطاعم في روسيا بعد ثلاثة أيام من خروج الشركة الأميركية منها، إلى أن «الوضع لن يكون أسوأ، هذا مؤكّد. سنحاول جعله أفضل» من قبل. وأضاف: «نأمل ألّا ينخفض عدد الزبائن بل، على العكس، أن يرتفع، خصوصًا أن الشركة باتت الآن روسية بالكامل».

وكانت مطاعم ماكدونالدز التي ظلّت في روسيا لأكثر من 30 عامًا شهيرة جدًا في البلاد، وشكّلت إيراداتها نحو 9% من مجموع المبيعات للمجموعة الأميركية.

ولم يستوعب الروس قرار ماكدونالدز مغادرة روسيا في مارس وبذلك تعليق عمل 62 ألف موظف في 850 مطعمًا ومن ثمّ خروجها الرسمي في مايو، عقب بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.