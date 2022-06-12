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سائح بريطاني يختفي لأيام في مصر
سائح بريطاني يختفي لأيام في مصر
12 يونيو 2022 15:42

شعبان بلال (القاهرة)
شهدت مصر خلال الساعات الماضية واقعة طريفة بعدما كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختفاء سائح إنجليزي لمدة 4 أيام أثناء زيارته إلى محافظة الأقصر جنوب مصر، تبين أنه توجه للاستمتاع سيرا على الأقدام بالمنطقة الجبلية، وتناول الطعام مع الريفيين.
عثرت أجهزة الأمن على السائح بعد انتهائه من رحلة البالون في البر الغربي بالأقصر، في إحدى القرى يتناول إحدى الأكلات المصرية الشعبية وهي"البصل والجبنة القديمة" في منزل أحد الأهالي، وتبين أنه لم يضل الطريق.

وقال السائح الإنجليزي الذي يُدعى بنجامين (في العقد الرابع من عمره) إنه يُفضل الحياة البسيطة في الريف، وأنه قرر الاستمتاع في رحلة بجبال غرب الأقصر سار خلالها 40 كيلو مترا على قدميه، بعد هبوط رحلة بالون في جبال منطقة القرنة غرب الأقصر.
وبعد بحث لمدة 4 أيام، عثرت أجهزة الأمن على السائح خلال وجوده بالمنطقة الجبلية في حاجر الرياينة التي تبعد 40 كيلو مترا عن مكان اختفائه.

مصر
الأقصر
سائح
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