غرق سفينة محملة بالمواشي في ميناء سواكن السوداني

غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن، الأحد، قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

وقال مسؤول طالبا عدم كشف إن " السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو اكثر من حمولتها" وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد. واكد مسؤول اخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحا أن "غرق السفينة سيكون له اثر على عمل الميناء".

كما تحدث عن "أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة".

واشار المسؤول الى ان السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. واشار إلى أنها "المرة الأولى التي تحمل اكثر من 15 الف رأس".





المصدر: وكالات