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قفزة فاشلة.. اصطدام مروع لـ"سبايدرمان" في مبنى
قفزة فاشلة.. اصطدام مروع لـ"سبايدرمان" في مبنى
12 يونيو 2022 10:09
انتهى عرض لشخصية "سبايدرمان" في افتتاح صالة "أفينجرز" بديزني لاند في كاليفورنيا، على نحو غير متوقع، بعدما فشل في إنجاز قفزة كان يقدمها أمام الجمهور.
وأظهر مقطع فيديو اصطدام "سبايدرمان" بالمبنى الذي كان يفترض أن يهبط فوقه، وسط ذهول الجمهور الذي كان حاضرا في المكان لمتابعة اللقطة المثيرة.
وبعد الاصطدام، كشفت "ديزني لاند" للجمهور أن "سبايدرمان لم يكن حقيقيا وإنما روبوت"، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء.
وأعادت "ديزني لاند" المحاولة بعد إصلاح الروبوت، لينجح سبايدرمان في قفزته الجريئة التالية.
المصدر: وكالات
كاليفورنيا
سبايدرمان
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