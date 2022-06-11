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للتشجيع على النظافة.. صوت ناعم في حاوية نفايات
للتشجيع على النظافة.. صوت ناعم في حاوية نفايات
12 يونيو 2022 00:52

ستوكهولم (أ ف ب)

غيّرت سلطات مدينة مالمو، جنوب السويد، الرسائل صوتية التي تبثها حاويات النفايات، إلى صوت أنثوي ناعم بعدما كان ينطقها رجل، في خطوة تأمل من خلالها أن يتلقى السكان هذه الرسائل بسلاسة أكبر، وكانت الرسائل الصوتية السابقة التي تشكر السكان لرميهم النفايات فيها تُبث بصوت رجل ينطق بكلمات رصينة من دون أي إيحاءات، لكن في محاولة لجعل تجربة رمي النفايات أكثر لفتاً للانتباه، أصبح الصوت الآن ناعماً ويبث رسائل شكر بنبرة وُصفت بأنها «جذابة»، وأتت هذه الخطوة كجزء من حملة توعية في المدينة تهدف إلى تنظيف الأماكن العامة من خلال التشجيع على رمي النفايات داخل الحاويات.

النفايات
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