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15.34 مليون دولار لـ«كمان ستراديفاريوس»
15.34 مليون دولار لـ«كمان ستراديفاريوس»
12 يونيو 2022 00:52

نيويورك (أ ف ب)

بيع نموذج نادر لآلة «ستراديفاريوس»، أشهر الكمانات في العالم، خلال مزاد في نيويورك في مقابل 15.34 مليون دولار، بحسب دار «تاريزيو» المتخصصة، وكان الكمان الذي صنعه المعلّم أنطونيو ستراديفاري (1644-1737) في عام 1714، مُلكاً لما يقرب من 40 عاماً للفنان الروسي الأميركي الموهوب توشا سايدل (1899-1962)، الذي استخدمه في عزف الموسيقى التصويرية لفيلم «ذي ويزرد أوف أوز» (1939)، أحد أفلام هوليوود الكلاسيكية، وقال مؤسس ومدير دار «تاريزيو» جيسون برايس، إن «سايدل كان أيضاً مدرّس ألبرت أينشتاين، لذلك تجاور هذا الكمان مع عالم الرياضيات العظيم أثناء عزفهما رباعيات في منزل ألبرت في برينستون بولاية نيو جيرزي».

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