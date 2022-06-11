إزالة  900 كيلومتر مربع من أشجار  الأمازون في مايو

برازيليا (أ ف ب)

تراجعت إزالة الأشجار في غابة الأمازون في مايو مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، لكنها سجلت ثاني أعلى مستوى لمثل هذا الشهر خلال السنوات السبع الأخيرة، وأُزيل في مايو 900 كيلومتر مربع من الأشجار، وهي مساحة تعادل 126 ألف ملعب كرة قدم، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء الذي يجمع يومياً بيانات في شأن إزالة الغابات. أما في مايو 2021، فأُزيل 1390 كيلومتراً مربعاً، ومنذ بداية عام 2022، خسرت أكبر غابة استوائية في العالم 2867 كيلومتراً مربعاً من الأشجار، مسجلةً بالتالي ارتفاعاً بـ12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.