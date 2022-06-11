زيارات افتراضية في «ميتافيرس»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تُتاح قريباً أمام مستخدمي خوذ الواقع الافتراضي التي تصنعها شركة «اوكولوس» فرصة زيارة عوالم آخرين، في تحديث تدخله شركة ميتا إلى الخوذ كخطوة جديدة نحو عالم «ميتافيرس»، ونشر مارك زاكربرغ مؤسس شركة «ميتا» مقطع فيديو يظهر شخصيته الرمزية (افاتار) تتفاعل مع شخصية المتسلق الأميركي المحترف أليكس هونولد، وفي تسجيل مصور بتقنية 360 درجة يظهر المغامر وهو يتسلق منحدر في سلسلة جبال دولوميت، ويستطيع مستخدمو خوذ «كويست 2» حالياً مقابلة أصدقائهم ضمن سهرات افتراضية أو استكشاف عوالم «هورايزن وورلدز»، منصة الواقع الافتراضي لـ«ميتا»، أو المشاركة في لعبة ثنائية، لكن لا يستطيعون أن يوجدوا معاً في منازل بعضهم.