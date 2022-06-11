«بيت الحرفيين» يشارك في بينالي باريس

باريس (وام)

يشارك «بيت الحرفيين» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في فعاليات الدورة الخامسة من معرض البينالي الدولي للمهن الفنية والحرفية، في باريس 2022، المقام حالياً في قاعة عرض «جراند باليه إيفيمير» بالعاصمة الفرنسية.

ويحتفي المعرض، الذي يعد منصة أنشأتها «ورش العمل الفنية الفرنسية» Ateliers d'Art de France، بالإبداع الثقافي الفرنسي والعالمي من خلال الجمع بين المهنيين الحرفيين والمبدعين جنباً إلى جنب مع الأعمال الفنية غير المسبوقة من أنحاء العالم ومنتدى تبادل الخبرات. ويُظهر «بيت الحرفيين» جهود دولة الإمارات لصون الموروث الثقافي التقليدي والحفاظ عليه على مر الأجيال وزيادة الوعي بالممارسات والأساليب التقليدية والإبداعية للحرف اليدوية والفنون الإماراتية.

وقامت مجموعة من المبدعين والمصممين المخضرمين والصاعدين بالدولة، مع ما يزيد على 300 من المبدعين الدوليين، وفناني النسيج والحرف اليدوية والمصممين والمصنعين والمؤسسات الفنية، بتمثيل الحرف والإبداعات الثقافية في الإمارات.

وتضم مجموعة المبدعين في «بيت الحرفيين» شيخة آل علي مصممة ومؤسسة «استوديو قصة»، الفنانة عائشة حاضر، المصممة جواهر الخيال، محمد السويدي مصمم ومؤسس «أساطير»، عزة الشريف مؤسِّسة «استوديو قماش» ومصممة المنسوجات والمنتجات، وغاية بن مسمار مصممة المنتجات في «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» بالتعاون مع «استوديو ميرميلادا». وقدم كل منهم أعماله الفنية المستوحاة من البيئة الطبيعية للدولة ومواردها وموادها الخام.

وتقدم هذه التصاميم منظوراً جديداً للمصممين والفنانين الشباب في المنطقة. ومن الفنون التي تم تقديمها خلال المعرض فن السدو، وهي حرفة نسج تقليدية متعددة الاستخدامات تستمد خاماتها المستخدمة من الماشية، مثل شعر الماعز أو وبر الإبل أو صوف الأغنام، إضافة إلى الخوص، وهو نسج أو تضفير سعف النخيل المستوحى من الواحات لصنع منتجات وأدوات مختلفة، والتلي، أحد أشكال التطريز باستخدام شباك الصيد التقليدية والحبال والخيوط. ويعكس كل تصميم وأسلوب قدرة شعب دولة الإمارات على الصبر والتحمل وسعة الحيلة والمرونة والحكمة.

وأكدت سلامة الشامسي، مديرة بيت الحرفيين حرص «بيت الحرفيين» على المساهمة في منظومة الحرف اليدوية والتصميم التي تشجع تبادل المعرفة، منوهة بأن المشاركة في «بينالي تجليات الدولي» تمثل علامة فارقة للحرفيين الموهوبين في الدولة للتعريف بالتراث الثقافي لدولة الإمارات، بما يتماشى مع جهود الدائرة الرامية لصون وحماية الحرف التقليدية للإمارة من الاندثار ودعم الحرفيين المحليين في تطوير وصقل مهاراتهم، بما يتماشى مع جهود أبوظبي لدعم قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.