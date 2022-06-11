ورشة تنظمها «التنمية الأسرية».. «التوافق الزواجي».. مهارات واستقرار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف تعزيز استقرار الأسرة والاهتمام بشؤونها، وغرس تواصل فاعل بين أفرادها، وبث العلاقات الإيجابية بين الزوجين وأهلهما، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة ورش توعية ضمن خدمة «إعداد المقبلين على الزواج».

وتعمل الخدمة التي تستهدف النساء والرجال من عمر 19 سنة وما فوق، من المخطوبين وعاقدي القران وحديثي الزواج الذين لم يمر على زواجهم أكثر من 3 سنوات، على تعزيز الوعي لديهم وتدريبهم على مهارات الحوار وكيفية إدارة الحياة الزوجية وتجاوز التحديات.

يقدم الورش التدريبية اختصاصيون نفسيون واجتماعيون، بهدف زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية التأطير والتدريب. إذ إن التواصل الزواجي عملية ديناميكية تهدف إلى تبادل الحقائق والآراء والمعلومات والمعاني والأفكار والمشاعر والحاجات والرغبات بين الزوجين، للتوصل إلى تسويات ناجحة تؤدي إلى نجاح زواجهما واستقراره. وتركز الورش والبرامج التدريبية على إكساب المشاركين مبادئ بناء حياة زوجية سليمة، والمهارات الفكرية والنفسية والاجتماعية المطلوبة لمواجهة المشاكل الأسرية وحلها، وتزويدهم بآليات التعامل الصحيحة وفقاً للفروقات الطبيعية للجنسين.

التوافق

وقالت الدكتورة نادية الخالدي اختصاصي الإرشاد الأسري والصحة النفسية، التي قدمت ورشة «التوافق الزواجي» ضمن خدمة «إعداد المقبلين على الزواج» إن كل شخص يجب أن يحسن الاختيار بناء على فهم شخصية الطرف الآخر، مؤكدة أن نمط الشخصية يلعب دوراً كبيراً في تحقيق النجاح أو التنافر في الزواج، لافتة إلى أن كثيرين يقعون ضحية الاختيار العشوائي.

استعداد نفسي

وأشارت إلى أن أسس الزواج يجب أن تكون مرتبطة بالاستعداد النفسي، كأن أطرح السؤال على نفسي: هل أنا مستعدة، أو مستعد للدخول في هذه العلاقة وخوض تجربة تكوين أسرة والعناية بها؟ وهل أنا قادر أن أكون مسؤولاً عن شريك وأخصص له وقتاً حقيقياً، وأتفق معه على وقت محدد للإنجاب؟ وذكرت أن التوافق لا يعني أن يكون الطرفان متطابقَين، وإنما يتمكن كل طرف من فهم شريكه، ويتقبل اختلافه ويستوعبه، موضحة أن التوافق عملية شاملة في الفكر والثقافة والمعتقدات.

فهم الذات

وأوضحت الخالدي أن فهم الشريك لنفسه ومعرفة حاجاته وإشباعها يجنبه الوقوع في كثير من الأخطاء. والشريك الذي يعاني من نقص في إشباع هذه الحاجات، سيبحث عنها عند الآخرين. وذكرت أن «التوافق الزواجي» عملية متكاملة وشاملة، إذ يجب أن يتعرف المقبل على الزواج على حقوقه وواجباته ويحددها ويوضحها، بحيث لا تكون المعايير غامضة. وأن يرسم خطة لتكوين أسرة ضمن تصوّر واضح للعناية والاهتمام بأفرادها وتربية الأبناء تربية صحية وتعزيز القيم لديهم.

أسئلة

أكدت الدكتورة نادية الخالدي ضرورة أن يحدد المقبل على الزواج (من الجنسين) المعايير التي تناسبه وأن يطرح على نفسه بعض الأسئلة مثل: ماذا أريد من الحياة الزوجية؟ لماذا أتزوج؟ وكيف أتزوج؟ من هو الشخص المناسب لي كزوج؟ كيف أجد هذا الشخص؟ ما هي الخطة الناجحة للزواج؟ ما هو دوري في الزواج؟