4 مواقع لعشاق المغامرات

ترجمة: عزة يوسف

تتمتع أستراليا بخط ساحلي يمتد على مساحة 40 ألف كيلومتر حول 6 ولايات وإقليمين. وتلك الأراضي الشاسعة تتفرّد بجماليات طبيعية تحدثت عن 4 منها شبكة CNN الإخبارية الأميركية.

مسار لارابينتا

1 - مسار لارابينتا

هذا الممشى ليس لأصحاب القلوب الضعيفة، حيث تهب الرياح بسرعة 223 كيلومتراً. وهي منطقة ترحال بالإقليم الشمالي، تشتهر بالكثير من المعسكرات البيئية والصالات المريحة والأماكن المخصصة للنوم. وهنا يمكن التعرف على ثقافة السكان الأصليين وتذوق طعام الأدغال الذي يعده طهاة محليون، مع الاستمتاع بالمعالم البارزة على طول المسار من أعلى قمة جبل سوندر.

2 ـ كيمبرلي

منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر من أقرب مدينة لها غربي أستراليا، تتميز بمناظر طبيعية مذهلة ومعقدة، وتضم الكثير من الوديان العميقة والوعرة والسهول والأنهار وبرك الصخور والينابيع الحرارية. تضم منتجعاً على قمة منحدر بالقرب من نهر تشامبرلين، فيه مهبط لطائرات الهليكوبتر التي تتيح استكشاف البرية من الأعلى. وتوفر تنظيم الحفلات مع تأمل غروب الشمس.

فلندرز

3 - فلندرز

هي محمية خاصة جنوبي أستراليا، تضم فندقاً نموذجياً فخماً وممشى سياحياً فاخراً، وتوفر زيارتها قضاء رحلة راقية لاستكشاف الزمن الجيولوجي. وتنظم عدداً من الأنشطة، مثل زيارات الأدغال ورحلات السفاري.

جزر ويت صنداي

4 ـ جزر ويت صنداي

يبلغ عددها 74 جزيرة تتيح أفضل تجارب الإبحار في العالم وسط مناظر طبيعية خلابة تنافس منطقة البحر الكاريبي، وتحتضن بعض المواقع الأثرية الأقدم في أستراليا. بينها جزيرة هاملتون التي تضم منتجعاً فاخراً فوق الخليج، وتتميز بعدد من الأنشطة، مثل علاجات السبا المميزة ورحلات الغروب.