ماذا يريد الأطفال من آبائهم؟

أبوظبي (الاتحاد)

من المهم أن ينتبه الآباء والأمهات لما يحتاجه أبناؤهم، إذ إن لكل طفل احتياجات نفسية مختلفة ليس بسبب الطباع فحسب، وإنما أيضاً بسبب اختلاف الأبراج الفلكية. وأوضح موقع Times of India، ما يحتاجه كل برج من والديه.

* أطفال الحمل: يتميزون بالطموح ويسعون إلى الحصول على الدعم من دون تقييدهم، وإنما منحهم الاستقلال.

* أطفال الثور: عنيدون ويعرفون ما يريدون. وكل ما يحتاجونه، الصبر والثقة في قراراتهم.

* أطفال الجوزاء: يتوقون إلى الحصول على مساحة للتفاعل والتعبير، ويرفضون أن يسكتهم أحد.

* أطفال السرطان: يريدون الدعم العاطفي، وهم حساسون ويشعرون بانعدام الأمان إذا لم يحصلوا على الاهتمام الكافي.

* أطفال الأسد: لا يعرفون الخوف، يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام، ويريدون تلبية طلباتهم ومنحهم الأولوية في كل شيء.

* أطفال العذراء: يعملون بجد ويمكن وصفهم بالمثالية. وتقتصر طلباتهم على المشاركة في الأنشطة وإشراكهم في القرارات.

* أطفال الميزان: يتمتعون بالقدرة على تحقيق التوازن وسط الصراعات. ويحتاجون إلى الإنصات والاهتمام بآرائهم.

* أطفال العقرب: يحتاجون إلى التشجيع للوصول إلى ذروة النجاح وألا يُشكَّك في قدراتهم.

* أطفال القوس: مغامرون وفضوليون، يرفضون الالتزام بالواجبات، ويريدون أن يكونوا أحراراً.

* أطفال الجدي: عمليون ويميلون إلى التنظيم، ويرغبون في منحهم الدعم لتحقيق طموحاتهم.

* أطفال الدلو: مبدعون، وكل ما يريدونه

أن يوثق بقدراتهم.

* أطفال الحوت: يتفهمون الآخرين، وينتظرون القدر نفسه من الحب والرعاية.