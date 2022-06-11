طبيب يدلي بتصريح حول مرض جاستن بيبر

قال جراح متخصص في شلل الوجه، إن هناك علامات مبكرة على تعافي مغني البوب الكندي الشاب جاستن بيبر بعد تشخيص إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع «إنستجرام»، قال بيبر إنه أصيب بمتلازمة «رامزي هانت» التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه. وأشار إلى أن عينه اليمنى لا تُغمض.

وقال تشارلز ندوكا استشاري الجراحات التجميلية في بريطانيا، إن حوالي 75 بالمئة من مرضى هذه المتلازمة، الذين يتلقون العلاج المبكر، ومنه المنشطات والأدوية المضادة للفيروسات، يتعافون تماماً.

وأضاف ندوكا «لاحظت في الفيديو، الذي نشره السيد بيبر، أنه يبدو أن لديه بعض الأدلة على التعافي، وهو أمر مشجع».

وتابع قائلاً «مع شلل الوجه، فإن أحد أكثر الأشياء وضوحاً هو عدم قدرة المرضى على إغماض أعينهم تماماً، فضلاً عن عدم قدرتهم على الابتسام».

وأضاف «في الفيديو المنشور، تمكنت من رؤية بعض الدلائل على حدوث بعض التعافي المبكر».

وقال بيبر (28 عاماً)، إن وضعه الصحي يجعله غير قادر على إحياء حفلاته المقبلة.