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إسبانيا تشهد أقوى موجة حر تسبق الصيف
امرأة تستخدم مروحة
11 يونيو 2022 19:34

تكتوي إسبانيا، اليوم السبت، بموجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد لها مثيلاً منذ 20 عاماً.
وبلغت درجات الحرارة أرقاما قياسية وصلت إلى 47 درجة مئوية (116,6  درجات فهرنهايت) في مدينة اشبيلية بجنوب البلاد.

  • لافتة تظهر درجة الحرارة في برشلونة
    لافتة تظهر درجة الحرارة في اشبيلية

وحقق تجار المراوح في المدينة مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية، مثل قصر «ريال ألكازار» وساحة إسبانيا إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.
وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) أيضا في مدينة قرطبة القريبة اليوم السبت.
وقال خبراء الطقس، إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت) في وادي «جواديانا» في «إكستريمادورا» ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق اليوم السبت.
ويمكن أن تتأجج موجة الحر غداً الأحد في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.
وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية، إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع، وإن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو قبل حلول فصل الصيف رسمياً بستة أيام. ويبدأ الصيف يوم 21 يونيو.
ويتوقع خبراء الطقس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد العواصف في بعض مناطق إسبانيا.

المصدر: رويترز
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