وزير ألماني يكشف حادثة تعرض لها في أوكرانيا

كشف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن حادثة وقعت له خلال زيارته لأوكرانيا أمس الجمعة.

وقال لاوترباخ إنه علق مع نظيره الأوكراني فيكتور لياشكو داخل مصعد لوقت قصير.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الوزير في وقت متأخر مساء أمس، عبر موقع تويتر، تحت عنوان «التغريدة الأخيرة عن رحلة أوكرانيا»، وأرفق تغريدته بصورة.

وقال لاوترباخ: «ها أنا عالق في المصعد مع وزير الصحة فيكتور لياشكو».

وأضاف: «لم يهم أحد بمحاولة الخروج من المصعد في بداية الأمر...».

كان وزير الصحة الأوكراني استقبل نظيره الألماني في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وبدأ لاوترباخ في تقديم المساعدة الطبية المباشرة لضحايا الحرب، حيث شارك في مؤتمر للمانحين لإنشاء مركز لإعادة التأهيل لمعاقي الحرب والتقى ضحايا حرائق وآخرين من أصحاب الإصابات الخطيرة.

وقال لاوترباخ، وهو أيضاً بروفيسور في الطب وأستاذ جامعي متخصص في الأوبئة، إن «الرحلة إلى أوكرانيا كانت مملوءة بالانطباعات والمعلومات المهمة».

وتحدث لاوترباخ، الجمعة، عن مشاكل تزعجه في ألمانيا ،حيث حذر من أنه من دون التماس الحماية بالكمامات وتقليص المخالطات، فإن من الممكن أن يحدث «مزيج خطير للغاية من كوفيد والإنفلونزا في الخريف والشتاء» وذلك في ظل موجة الإنفلونزا الموجودة في أستراليا.

وقال لاوترباخ إنه لهذا السبب فإن من الضروري القيام بحملة تطعيم ناجحة ضد المرضين، مشيراً إلى أن هذه الحملة يجري التحضير لها.