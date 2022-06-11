الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
لقاء مرتقب بين شاكيرا وبيكيه.. إليك التفاصيل
لقاء مرتقب بين شاكيرا وبيكيه.. إليك التفاصيل
11 يونيو 2022 12:38

تتوالى الأخبار والشائعات المتعلقة بانفصال نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا، وآخرها استعداد الطرفين للقاء من أجل التوصل لاتفاق من شأنه تخفيف حدة التوتر بينهما.
 
ونقل تقرير لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية عن مصادر، قولها إن شاكيرا وبيكيه يحرصان على تجنيب أطفالهما التعرض للأذى في الاتفاق الذي يتضمن شروط الانفصال.

وأضاف التقرير، أن الطرفين يعتبران تأثير انفصالهما على الأطفال أولوية، مقارنة بالأمور والتفاصيل الأخرى.

كذلك أشار التقرير إلى اجتماع قريب بين بيكيه وشاكيرا لبحث تفاصيل عدة مرتبطة بالانفصال، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وستصدر المغنية الشهيرة وقلب دفاع برشلونة الإسباني بيانا مشتركا، وسط مخاوف من أن يخرج الوضع عن السيطرة وينتهي الأمر كما حدث بعد انفصال شاكيرا عن  أنطونيو دي لا روا، حيث اختتمت علاقتهما بدعوى قضائية ومطالبة بتعويضات بحسب سكاي نيوز العربية.

وكانت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، قد أكدت انفصالها عن والد طفليها بيكيه، حيث قالت في بيان: "نأسف لتأكيد أننا افترقنا. من أجل صالح طفلينا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما. شكرا لتفهمكم".

 

المصدر: وكالات
شاكيرا
بيكيه
آخر الأخبار
البابا يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية
عربي ودولي
البابا يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية
اليوم 19:11
أرشيفية
عربي ودولي
قتيلان وجرحى بهجوم على حافلة في أفغانستان
اليوم 19:09
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
الرياضي
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
اليوم 18:54
أرشيفية
عربي ودولي
الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون
اليوم 18:39
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي
اليوم 18:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©