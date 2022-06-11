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أميركا تكشف عن مدى فاعلية لقاح "موديرنا" للرضع
أميركا تكشف عن مدى فاعلية لقاح "موديرنا" للرضع
11 يونيو 2022 10:42

كشفت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، عن مدى فعالية وأمان اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "موديرنا"، عند استخدامه للأطفال، بمن فيهم الرضع.
 
وقال مراجعون من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، إن لقاح "موديرنا" يبدو آمنا وفعالا للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6  أشهر و17 عاما.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة من العلماء هذا الأسبوع للتصويت بشأن ما إذا كان ستتم التوصية بالاستخدام المنظم اللقاح في الأطفال.

وأوضح مراجعو إدارة الأغذية والعقاقير في وثائق موجزة نشرت مساء الجمعة، إن اللقاح أدى إلى استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال مقارنة بتلك التي لوحظت لدى البالغين في التجارب السابقة. 

وأشارت الإدارة إلى أن "البيانات المتاحة تدعم فعالية لقاح موديرنا لكوفيد-19 في الوقاية من أعراض "كوفيد 19" في الفئات العمرية للأطفال من 6 أشهر إلى 17 عاما"، وفقما نقلت "رويترز".

وحدّت بعض الدول في أوروبا من استخدام لقاحات "موديرنا" للفئات العمرية الأصغر، بعد أن أظهرت بعض الدراسات أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب القلب.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
موديرنا
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