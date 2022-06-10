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فيديو.. جاستن بيبر يصاب بشلل في وجهه
جاستن بيبر
11 يونيو 2022 01:45

أصيب المغني الكندي الشاب جاستن بيبر بمتلازمة "رامسي هانت"، سببت له شللا في النصف الأيمن من وجهه، بسبب فيروس أضر بعصب أذنه.
وأوضح المغني، في مقطع فيديو نُشر على حسابه الموثق على "إنستغرام"، أنه مصاب بمتلازمة "رامسي هانت"، التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.

 
 
 
 
 
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وقال بيبر، البالغ من العمر 28 عاما، في الفيديو "هذا الفيروس يهاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ويصيبني بشلل في وجهي".
وأضاف المغني "كما ترون، هذه العين لا ترمش. لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك. لذلك، هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إنستغرام
جاستن بيبر
الشلل
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