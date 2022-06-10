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موسيقيون من روسيا وأوكرانيا يدعمون اللاجئين الأوكرانيين
موسيقي يعرف عند مخيم للاجئين الأوكرانيين
11 يونيو 2022 00:24

تنظم فرقة "بورنوفيلمي" الموسيقية الروسية وفرقة "نيرفي" الموسيقية الأوكرانية حفلات مشتركة من خلال جولة خيرية عنوانها "قفوا مع أوكرانيا".
وتقول الفرقتان إن عائدات الحفلات، التي أقيمت أحدثها في مدينة جدانسك البولندية يوم الأربعاء، سوف تُقدم للمنظمات التي تساعد الأوكرانيين المتضررين وفي شراء معدات طبية.
وأطلق الجولة، التي تعرض أيضا أعمال مغني الراب الروسي فيس، جينيا ميلكوفسكي كبير فناني فرقة "نيرفي" المولود في بوكروفسك في إقليم دونيتسك الأوكراني والذي كان يعيش في موسكو منذ عام 2014.
وقال ميكلوفسكي "شعرنا على الفور بأهمية أن نفعل شيئا مهما. وأعتقد أن هذا أهم شيء يمكن أن نفعله الآن".
واضطر ميكلوفسكي لمغادرة روسيا بعد سلسلة من المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد العملية الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.
وأضاف "أنا الآن ممنوع من دخول (روسيا) لمدة 50 عاما. لا أعرف في الحقيقة ماذا تسمي ذلك، ببساطة شخص غير مرحب به".

المصدر: رويترز
موسيقى
لاجئون
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