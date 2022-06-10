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189 ألف دولار لـ«رولكس» عتيقة استُخدِمت في «الهروب الكبير»
189 ألف دولار لـ«رولكس» عتيقة استُخدِمت في «الهروب الكبير»
11 يونيو 2022 01:19

نيويورك(أ ف ب) 

حققت ساعة «رولكس» قديمة كان يضعها أسير بريطاني حول معصمه خلال عملية «الهروب الكبير» الشهيرة من معسكر «شتالاغ لوفت 3 » النازي خلال الحرب العالمية الثانية، 189 ألف دولار في مزاد بنيويورك.
ولم تصل الساعة التي بيعت القطعة لمشترٍ لم يكشف اسمه، إلى السعر الذي توقعته دار «كريستيز» المنظِمة الذي كان يتراوح بين 200 و400 ألف دولار.
وكانت الساعة وهي من نوع «رولكس 3525 مونوبلوكو» ملكاً للملازم الأول في سلاح الجو الملكي البريطاني جيرالد ايمسون خلال وجوده في معسكر الاعتقال الألماني في زاغان بمنطقة سيليزيا البولندية.

الهروب الكبير
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