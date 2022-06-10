النحل يدفع «فاتورة» التغير المناخي

باريس (أ ف ب)

كشف الاتحاد الوطني لتربية النحل في فرنسا أن النحل، المهدد أصلاً بسبب الزراعة المكثفة أو الدبابير الآسيوية، يعاني أيضاً وبشكل كبير من تغير المناخ.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد، هنري كليمان أنه «إلى جانب التهديدات التي أثرت على تربية النحل لسنوات، من تأثير المبيدات الحشرية، والزراعة الأحادية، واختفاء التحوطات، والدبابير الآسيوية، لدينا تحد آخر يتمثل في تغير المناخ.

وأضاف: مع تغير المناخ، أصبحت المحاصيل غير منتظمة بشكل متزايد مما يعقد بشكل كبير حياة النحالين المحترفين، كما تعاني خلايا النحل من تأثيرات الحرائق والبرد والفيضانات.