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«من القلب».. برنامج إنساني
نور الدين اليوسف أثناء الحلقة مع هند نزار (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:16

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

على مدى 13 حلقة يستضيف الإعلامي نورالدين اليوسف نخبة من المشاهير في شتى المجالات، يفتحون قلوبهم في البرنامج الحواري الجديد «من القلب» الذي يُعرض على شاشة «قناة أبوظبي». ويقترب اليوسف من الجانب الإنساني في حياتهم عبر حوار سلس ونابع من القلب، تتدفق خلاله الموضوعات الشخصية لكل ضيف، بعيداً عن نمطية أحاديث الشهرة والأضواء.

قصص اجتماعية
تم تسجيل 7 حلقات من البرنامج، وستُعرض كلها على قناة أبوظبي. وقد عُرضت منه حلقة مع الممثلة شيماء سبت، وكانت ردود الأفعال حولها إيجابية. 
حول تجربته في البرنامج الجديد، قال نورالدين اليوسف: «من القلب» برنامج حواري مختلف عن البرامج التي قدمتها سابقاً، ولاسيما التي تتطرق إلى عالم المشاهير، إذ إننا نسلط الضوء عبر البرنامج على قصص اجتماعية ومواقف إنسانية حدثت للضيف، بعيداً عن الحياة الشخصية والإشاعات. كما نتطرق إلى أمور عائلية وأزمات مر بها الضيف على مدار حياته ببعد إنساني.

صراحة وعفوية
وأوضح اليوسف أن ما يميز «من القلب» إعداده وطريقة طرحه للأسئلة، والتي تأتي بشكل عفوي وصريح من الضيف، والذي يتساءل بعد انتهاء الحلقة: كيف خرج مني هذا الكلام؟  ونوّه اليوسف بأن اختيار ضيوفه من مشاهير الفن يأتي على أساس أن يكون الشخص قريباً منه، وهناك قصة تربطهما وقد جمعتهما سابقاً. وذكر أنه حينما يوجه الأسئلة إلى ضيوفه يشعر وكأنه عاش معهم هذه الأحداث، كاشفاً أنه انتهى من تسجيل حلقات مع بعض الفنانين، بينهن هند نزار وبثينة الرئيسي ونيكولا معوض، ومن المقرر أن يتم تصوير حلقات أخرى مع خالد سليم ومعتصم النهار ومحمد شرنوبي.

وجه آخر
وأكد نورالدين اليوسف أن تجربته مع «من القلب» مميزة وإضافة إلى مسيرته الإعلامية، ولاسيما أن فكرة البرنامج لامسته، ولامست أيضاً المشاهير أنفسهم. إذ إنهم يظهرون أمام كاميرا التلفزيون بوجه آخر. وشكر لشبكة تلفزيون أبوظبي، التي قدم من خلالها عدداً من البرامج المنوعة التي أظهرته بشكل مختلف ومميز.
ولفت اليوسف إلى أنه قدم خلال مسيرته الفنية العديد من برامج المنوعات المتخصصة بالفن، لكنه يحاول بين برنامج وآخر، أن يظهر بشكل مختلف من ناحية الفكرة وطرح الموضوعات، حتى يكسر حاجز الملل عند المشاهد. ولفت إلى أنه يستمتع في التعامل مع الضيوف في برامجه، وخصوصاً في «من القلب». وتجمعه علاقة وطيدة مع أهل الفن، خصوصاً أنه شارك بالتمثيل سابقاً في أكثر من عمل درامي وسينمائي مثل «قلبي معي» و«كنا أمس»، وفيلم «321 أكشن».

نصائح إيجابية
الإعلامي نورالدين اليوسف الذي تنقل ما بين البرامج التكنولوجية والشبابية والفنية، يهوى البرامج الاجتماعية المتنوعة، التي تهدف إلى تقديم النصائح الإيجابية والقصص الملهِمة، إلى جانب مناقشة القضايا الشبابية.

من القلب
نور الدين اليوسف
قناة أبوظبي
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