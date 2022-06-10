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«اللوفر أبوظبي» يحتفي باليوغا
جلسة يوغا «تحت قبة المتحف» (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي باقة من الفعاليات خلال الأسابيع المقبلة. ويدعو الزوار يوم الثلاثاء 21 يونيو إلى المشاركة مجاناً في الاحتفال باليوم العالمي لليوغا من خلال تطبيق Body Tree.
ويعتزم المتحف بالتعاون مع السفارة الهندية، استقطاب زوّار من مختلف أنحاء العالم كي يجتمعوا «تحت قبة المتحف» للاحتفال بالتآزر والسلام والتناغم. وتستضيف حكومة الهند برنامج «يوغا جارديان رينج» الدولي من خلال بث جلسات يوغا على الهواء مباشرةً من أنحاء العالم عبر شاشات التلفاز العالمية بالتزامن مع حركة الشمس في السماء. وتواصل دولة الإمارات تغطية الحدث من الساعة 7:30 - 8:30 صباحاً.
ويستضيف متحف الأطفال رحلة البحث عن المشاعر، من خلال جلسة يوغا عائلية مجانية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتتاح للأطفال من عمر 4 - 8 سنوات، استكشاف قوة الحركات والتعرف على كل ما يتعلق بمشاعرهم وكيفية التأقلم معها من خلال جلسات اليوغا والتأمل الموجهة والألعاب التفاعلية وتمارين الإطالة. ويدير الجلسات استديو «بدي تري».
وينظم «اللوفر بوظبي» عطلات نهاية الأسبوع مع العائلة، وسط أجواء من المرح والإبداع مع أنشطة مستوحاة من المعرض الجديد «حكايات الورق وأسراره» وذلك يومي السبت والأحد 23 و24 يوليو. ويمكن اكتشف أعمال لفنانين إماراتيين وقطع فنية من المجموعات الدائمة في المتحف، والمشاركة في الأنشطة المصمّمة لإلهام الجميع، وذلك يومي السبت والأحد 20 و21 أغسطس من الساعة 11:30 صباحاً – 5:30 مساءً.

اللوفر أبوظبي
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متحف اللوفر أبوظبي
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اليوم العالمي لليوغا
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