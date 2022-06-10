6 نجوم يُنقذون الكوكب.. كيف؟

ترجمة: عزة يوسف

يعمد عدد كبير من مشاهير هوليوود إلى نشر الوعي بشأن الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، ومنهم من أنشأ شركات خاصة لصناعة الأدوات المستدامة للمشاركة في الحفاظ على الأرض. وذكر بعضهم موقع The Things الكندي المتخصص بأخبار االمشاهير.

كيت بلانشيت

استثمرت الممثلة ومخرجة المسرح الأسترالية الحائزة جائزة الأوسكار أموالها في مشروع أخضر باستخدام الألواح الشمسية في بعض مسارح أستراليا لتقليل هدر الطاقة واستخدام مصدر متجدد. كما تبرعت لأحد المسارح ضمن برنامج لإعادة التدوير.

جيسيكا ألبا

تضع الممثلة ورائدة الأعمال الأميركية أطفالها كأولوية في حياتها الشخصية، وحماية البيئة في مقدمة اهتماماتها العملية. وقد تبنت صناعة مناديل الأطفال المبللة من مواد عضوية تحافظ على البيئة لتجنب المواد الكيميائية لحماية البشر والكوكب.

ميغان ماركل

الممثلة الأميركية السابقة ودوقة ساسيكس حالياً، تستثمر ثروتها في حماية الأرض. وقد اختارت دعم شركة للمشروبات النباتية باستخدام حليب الشوفان، وتساعد الناس في معرفة أهمية الاستثمار في المواد العضوية للحد من التلوث.

أديل

شاركت المطربة الأميركية الأسطورية في حماية المناخ بشكل شخصي باستخدام لوحات الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في منزلها. كما استثمرت مبالغ طائلة في هذا الصدد بهدف الحفاظ على البيئة.

ليوناردو دي كابريو

اشتهر الممثل الأميركي المشهور بتبني مبادئ الاستدامة في هوليوود، باستثمار ثروته في المشاريع الخضراء أو الشركات الصديقة للبيئة. وشارك في عدد منها، ليس فقط من خلال الدعم المادي، بل بالترويج لها أيضاً.

جين فوندا

تضع الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية الشهيرة بمشاركتها المستمرة في التظاهرات البيئية، نصب أعينها هدف رفع الوعي بالتغيرات المناخية على أمل أن تُحدث فارقاً في بلادها. وتسعى لأن تستمتع الأجيال الشابة بعالم خالٍ من الملوثات.