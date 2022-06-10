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«الانقلاب الصيفي».. عيد الشمس
«الانقلاب الصيفي».. عيد الشمس
11 يونيو 2022 01:21

أحمد مراد (القاهرة)

في يوم 21 يونيو من كل عام، يبدأ فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو ما يُعرف بيوم «الانقلاب الصيفي»، الذي تصاحبه العديد من الظواهر الجوية والفلكية، وتحتفل به الكثير من شعوب العالم بطقوس واحتفالات ومهرجانات شتى.  فما الانقلاب الصيفي؟  وكيف يحدث؟ 
وما الظواهر الفلكية والجوية المرتبطة به؟

أطول نهار في السنة
يعتبر يوم الانقلاب الصيفي الذي يوافق 21 يونيو من كل عام ذروة فصل الصيف فلكياً، وخلاله يميل القطب الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس التي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالاً عن خط الاستواء، وتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.
ويُعد نهار يوم الانقلاب الصيفي أطول نهار في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية. أما ليل يوم الانقلاب الصيفي فيُعد أقصر ليل في العام.
وفي المقابل، يُعد هذا اليوم ـ 21 يونيو من كل عام - ذروة فصل الشتاء فلكياً في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وهو ما يُعرف بـ «الانقلاب الشتوي»، ويشهد هذا اليوم في النصف الجنوبي للكرة الأرضية أقصر نهار وأطول ليل في العام.

أقصر ظل
في يوم الانقلاب الصيفي تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى الشمال الغربي، وخلال هذا اليوم يُلاحظ بعض الظواهر، منها أن ضوء الفجر يظهر مبكراً، وغروب الشمس يكون متأخراً، ويكون قوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء. 
كما تكون ظلال الأشياء في وقت الظهيرة قصيرة، حيث يشهد يوم الانقلاب الصيفي أقصر ظل طوال العام، إذ إن الشمس في هذا اليوم تصل إلى أعلى ارتفاع لها فوق الأفق خلال وقت الظهيرة، وبالتالي يكون الظل وقت الظهيرة هو الأقصر طوال العام. 

نهار.. 24 ساعة
مع بدء الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، تشهد غالبية المناطق الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية ما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من ضوء الشمس المستمر، أي أن النهار يستمر في هذه المناطق 24 ساعة.
وفى هذا اليوم يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة بـ «الليالي البيضاء»، حيث لا تغرب الشمس في الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة «ظاهرة شمس منتصف الليل»، وتستمر حتى شهر أغسطس.

93 يوماً
يمتد فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية لما يقارب 93 يوماً، بداية من 21 يونيو وحتى 21 سبتمبر من كل عام، وترتبط هذه الفترة مناخياً بالموجات الحارة أو شديدة الحرارة المتواصلة، فبمجرد انتهاء موجة حارة، تبدأ موجة حارة أخرى، وتستمر هذه الموجات حتى نهاية الصيف في 21 سبتمبر.

تقلص ساعات النهار
بعد يوم الانقلاب الصيفي تنقلب حركة الشمس ظاهرياً في السماء بالاتجاه نحو الجنوب بشكل يومي تدريجياً، وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر. وإذا كان مسار الشمس يميل عن الأفق يوم الانقلاب الصيفي باتجاه الشمال، وباتجاه الجنوب يوم الانقلاب الشتوي، فإن مسار الشمس يكون مستقيماً تماماً بين الشرق والغرب في يومي الاعتدال الخريفي والربيعي.

احتفالات ومهرجانات
يرتبط يوم الانقلاب الصيفي في بعض دول العالم بالعديد من الاحتفالات والمهرجانات التي توارثتها الأجيال، جيلاً من بعد جيل، منذ مئات السنين، ففي السويد يحتفل السويديون بيوم الانقلاب الصيفي من خلال تزيين المنازل، والذهاب إلى المساحات الخضراء.

ويحتفل مواطنو إسبانيا بيوم الانقلاب الصيفي من خلال إشعال النيران، وجمع النباتات الطبية التي يتم وضعها في ماء الاستحمام، وفي ألاسكا يحتفلون بيوم الانقلاب الصيفي من خلال إقامة مباراة بيسبول تبدأ الساعة العاشرة مساءً، وتمتد حتى صباح اليوم التالي دون الحاجة إلى إضاءة اصطناعية، حيث تظل الشمس ساطعة طوال الـ 24 ساعة في الظاهرة المعروفة بـ «شمس منتصف الليل».
وفي الولايات المتحدة الأميركية، يتجمع المئات والآلاف من المواطنين لممارسة رياضة اليوغا صباح يوم الانقلاب الصيفي في ميدان تايمز بمدينة نيويورك، وذلك للاحتفال بأطول يوم في العام. وفى أوكرانيا، يقفز الشباب والفتيات من فوق النيران تحت شعار تطهير النفس من سوء الحظ.

5 ظواهر فلكية
يشهد يوم الانقلاب الصيفي واليومان التاليان له بعض الظواهر الفلكية، ففي يوم 21 يونيو، وبالتحديد بعد منتصف الليل بنصف ساعة، يقترن القمر مع كوكب المشتري. وفي يوم 22 يونيو، وتحديداً بعد الساعة الواحدة صباحاً، يتوسط القمر كوكبي المشتري والمريخ، وفي يوم 22 يونيو أيضاً يقترن كوكب عطار مع النجم اللامع عين الثور «الدبران - الأحمر اللون» في برج الثور، حيث يكونا متجاورين في السماء في الساعة 3:50 صباحاً قبل شروق الشمس مباشرة، حتى يختفيا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
وفي يوم 23 يونيو، يقترن القمر مع كوكب المريخ في الواحدة والثلث صباحاً، وفي الثالثة صباحاً يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس «الأخوات السبعة» في برج الثور، ويختفيان في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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