العثور على «طفلة» حيّة بعد 41 عاماً على فقدانها

أعلنت سلطات ولاية تكساس العثور على امرأة أميركية على قيد الحياة بعد أكثر من أربعة عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي لا يزال يحيط بمقتل والديها.

وقال برنت ويبستر، مساعد المدعي العام في تكساس، في مؤتمر صحفي «حدد مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاماً وصحتها جيدة».

وأضاف «نحن سعداء بذلك، لكن لا تزال لدينا جريمة يجب حلها».

تعود الحادثة إلى يناير 1981، عندما عثر على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة على ما يبدو، في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يتم التعرف على هويتيهما لمدة أربعين عاماً.

وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف على هوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي.

هذه الأخيرة هي التي عُثر عليها في الساعات الأخيرة. وقال ويبستر إنها «علمت بهوية والديها البيولوجيين والتقت بأفراد من عائلتها البيولوجية لأول مرة الثلاثاء».

وأشار إلى أنها تُركت في كنيسة في ولاية أريزونا وكبرت في أسرة «لا شبهة حولها في التحقيق».

من ناحية أخرى، تبحث الشرطة عن «امرأتين تعرّفان بأنفسهما على أنهما من أعضاء مجموعة من الرحّل»، كانتا وضعتاها في هذه الكنيسة.

كانت عائلة كلوز تلقت اتصالا في ديسمبر 1980 أو يناير 1981، من امرأة قدمت نفسها على أنها «الأخت سوزان».

وأكدت أن الزوجين انضما إلى طائفتها، وأرادا قطع العلاقات مع العالم الخارجي والتخلص من ممتلكاتهما المادية.

في غضون ذلك، أبدت عائلة كلوز سعادتها بلم شملها مع هولي. وقالت عمتها شيريل كلوز، في بيان «إنه لمن دواعي الارتياح حقا أن نعرف أنها بخير وتحيا حياة طيبة».