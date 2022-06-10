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سقوط عاملين بمصنع في وعاء شوكولا عملاق
وعاء شوكولا عملاق في مصنع
10 يونيو 2022 18:32

تلقى موظفان في شركة منتجة للشوكولا رعاية طبية بعد سقوطهما بصورة غامضة في وعاء ضخم من الشوكولا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقع الحادث بعد ظهر الخميس فى مصنع تابع لمجموعة "مارس ريغلي" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بولاية بنسلفانيا فى شمال شرق الولايات المتحدة.
وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي ان ان" التلفزيونيتين الأميركيتين، أنقذ شخصان ونقلا إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولا تابع للشركة.
ولم تقدم مزيد من التفاصيل حول سبب وجود هذين الموظفين في مثل هذه الوضعية السيئة التي حالت من دون تمكنهما من إخراج نفسيهما من الوعاء المليء بالكاكاو.
نقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.
ولم يرد القسم الإعلامي في "مارس" على طلبات للاستيضاح حول الحادثة، كما لم تقدم الشركة أي تفاصيل لوسائل الإعلام المحلية حول الحالة الصحية للموظفين.
وتقدّم المجموعة نفسها على أنها الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الشوكولا والعلكة. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار أميركي، ويعمل فيها نحو مئة ألف موظف.

المصدر: آ ف ب
مصنع
الشوكولاتة
العمال
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