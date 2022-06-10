«الصحة العالمية» تحذر من انتشار المزيد من الأمراض الحيوانية المنشأ

من سارس مروراً بإيبولا وإنفلونزا الطيور وزيكا وكوفيد-19 وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وصولا إلى جدري القردة... تضاعفت الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر في السنوات الأخيرة وهو أمر يثير مخاوف من ظهور جوائح جديدة.

وقال الدكتور مايك راين رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية قبل أيام "أصبحت العلاقة بين الإنسان والحيوان غير مستقرة". وأضاف "ازدادت عوامل انتقال المرض وتضخيمه وانتشاره بين البشر".

وتابع "لقد رأينا ذلك أخيرا مع جدري القردة" لكن الأمر ليس محصوراً بهذا الوباء.

ويعتبر جدري القردة الناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة غالبا ما تكون قوارض، أحدث مثال على تكاثر هذه الأمراض الحيوانية المنشأ، وهي التي يمكن أن تنقلها الحيوانات الفقارية إلى الإنسان، وقد ينتهي الأمر ببعضها بأن تصبح أوبئة بشرية مثل كوفيد-19.

وبحسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فإن حوالى 60 %من الأمراض الناشئة، حيوانية المنشأ.

وازداد تواتر هذه الأمراض التي بدأت الظهور قبل آلاف السنين منذ كثف الإنسان تفاعله مع الحيوانات عن طريق تدجينها، بشكل كبير خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية.



