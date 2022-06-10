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اكتشاف عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
10 يونيو 2022 16:20

اكتُشفت أحماض أمينية، وهي عناصر أساسية للحياة على الأرض، في عينات من مادة مأخوذة من كويكب بواسطة مسبار فضاء ياباني عام 2019، على ما أظهرت دراسة علمية يابانية نُشرت الجمعة.
وتشير هذه الدراسة التي أجراها باحثون بإشراف جامعة أوكاياما (غرب اليابان) إلى أن هذه الأحماض الأمينية والمواد العضوية الأخرى من الكويكب ريوغو "يمكن أن تعطي أدلة على أصل الحياة على الأرض".
ولفتت الدراسة إلى أن "اكتشاف الأحماض الأمينية القادرة على تكوين البروتينات أمر مهم، لأن ريوغو لم يتعرض للغلاف الحيوي للأرض، على عكس النيازك"، وفق هذه الدراسة.
لذلك، "يثبت اكتشافها أن بعضا من هذه العناصر الأولية للحياة على الأرض يمكن أن تكون قد تشكلت في بيئات فضائية"، وفق المصدر نفسه.
وقال الباحثون إنهم حددوا 23 نوعاً مختلفاً من الأحماض الأمينية في 5,4 غرامات من عينات الصخور والغبار الأسود التي تم جمعها على الكويكب ريوغو بواسطة المسبار الياباني "هايابوسا 2" الذي عادت كبسولته إلى الأرض في نهاية عام 2020 بشحنتها الثمينة بعد مهمة استمرت ست سنوات.
واكتُشف كويكب "ريوغو" ("قصر التنين" باللغة اليابانية) عام 1999 ويقع على بعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من كوكبنا وقطره أقل من 900 متر.
ويعتقد العلماء أن بعض مواد الكويكب تشكلت بعد حوالي خمسة ملايين سنة من ولادة نظامنا الشمسي، ولم يتم تسخينها فوق 100 درجة مئوية.
وبحسب دراسة أخرى نشرتها الخميس مجلة "ساينس" الأميركية، فإن المادة المأخوذة من ريوغو لها "تركيبة كيميائية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الغلاف الضوئي للشمس" من تلك الموجودة في النيازك.
وقال عالم الأحياء الفلكية والأستاذ الفخري في جامعة يوكوهاما الوطنية كينسي كوباياشي لوكالة فرانس برس إن عينات ريوغو "تعطي سببا للاعتقاد بأن الأحماض الأمينية جاءت إلى الأرض من الفضاء".

 

المصدر: آ ف ب
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