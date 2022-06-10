الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
التلسكوب "جيمس ويب" يتعرض لحادث في الفضاء.. وناسا تكشف السبب
التلسكوب "جيمس ويب" يتعرض لحادث في الفضاء.. وناسا تكشف السبب
10 يونيو 2022 14:55

تعرّض التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في نهاية مايو الماضي لاصطدام نيزكي صغير، ما ألحق أضراراً طفيفة بمرآته الرئيسية، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
 
ومن شأن اصطدام النيازك الصغيرة بالمركبات أن تلحق بها أضراراً طفيفة بسبب سرعتها، كما تفعل الحصى لدى إصابتها الزجاج الأمامي للسيارة.

وأوضحت ناسا أن الاصطدام الذي حصل ما بين 23 و25 مايو بدا هذه المرة أكبر من النموذج الذي كان متوقعاً.

لكن الوكالة طمأنت أن التلسكوب لا يزال يعمل بدرجة تَفوق كل المتطلبات اللازمة لمهمته.

وأُطلق التلسكوب جيمس ويب، وهو مشروع دولي بقيمة 10 مليارات دولار، بنجاح نهاية العام الماضي، وهو حالياً على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض.

وقال لي فاينبرغ من مركز غودارد التابع لناسا في بيان: "كنا نتوقع أن تؤدي تأثيرات النيازك الصغيرة إلى تدهور أداء التلسكوب بمرور الوقت".

وأضاف: "منذ الإقلاع، رُصدت أربعة اصطدامات من نيازك صغيرة، كانت أصغر وقابلة للقياس وتتوافق مع توقعاتنا، أما الأخير فأكبر من توقعاتنا في شأن التدهور".

وشرحت "ناسا" أن الفرق المسؤولة عن التلسكوب تستطيع إعادة توجيهه من أجل تجنب تعرّض الأجهزة الضوئية لزخات نيزكية محتملة قبل حدوثها بحسب سكاي نيوز العربية.

ومن المقرر الكشف في 12 يوليو عن أول صور علمية وملونة للتلسكوب، وهو أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار على الإطلاق.

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
تلسكوب جيمس ويب
ناسا
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©