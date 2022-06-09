التنورة.. أيقونة الفن الصوفي

القاهرة (أ ف ب)

داخل مسرح حجري عمره 500 عام تقريباً في وسط القاهرة، وتحت أضواء خافتة، يبدأ علي ومحمد الدوران حول نفسيهما ببطء وقد حمل كل منهما تنانير ملونة يلفانها حول خصريهما، ثم يسرّعان الوتيرة حتى يتواريا عن نظر الجمهور الذي لا يرى سوى ألوان التنانير المتطايرة.

إنه عرض «التنورة» المصري المستلهم من الممارسات الصوفية للدراويش والذي تحول إلى فلكلور شعبي يُقدم في أماكن عديدة في مصر.. ويختلف العرض المصري عن عرض الدراويش في تركيا، رغم أن الاثنين ينحدران من الطريقة المولوية التي تأسست في قونية جنوب تركيا.