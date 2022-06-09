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500 مليون تغريدة لـ«ماسك» يومياً
إيلون ماسك
10 يونيو 2022 01:50

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

وافق مجلس إدارة تويتر على طلب إيلون ماسك رئيس شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية الحصول على بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة.
وذكر مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنّ مجلس إدارة تويتر عليه أن يزوّد الملياردير بـ«سيل من البيانات من بينها نحو 500 مليون تغريدة تُنشر في المنصة يومياً»، وذلك ربما بدءاً من هذا الأسبوع.
وفي وثيقة رسمية قدمها ماسك لهيئة البورصة، هدد بسحب عرضه المتعلق بالاستحواذ على المنصة وقال إنها تقاوم بدأب طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما دحضته الشركة.

تويتر
موقع تويتر
إيلون ماسك
إلون ماسك
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