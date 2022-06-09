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«سبوتيفاي» تستهدف مليار مستخدم
«سبوتيفاي» تستهدف مليار مستخدم
10 يونيو 2022 01:50

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت منصة سبوتيفاي المتخصصة في البث الموسيقي والبودكاست أنها تطمح للوصول إلى مليار مستخدم بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى تحقيق مداخيل سنوية بمئة مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال رئيس الشركة التنفيذي ومؤسسها دانيال إيك: إنّ الهدف الذي تطمح الشركة لبلوغه يمكن تحقيقه بشكل جزئي من خلال توسيع محفظة سبوتيفاي الاستثمارية، عبر عدد البودكاست والكتب المسموعة، تزامناً مع جعل المنصة شاملةً لصانعي المحتوى.
وأضاف: سنوفر الركائز الأساسية والموارد التي تتيح لخمسين مليون فنان وصانع محتوى تطوير أعمالهم الخاصة وإدارتها، بالإضافة إلى الاستفادة من أعمالهم كمصدر ربح، والترويج لها بطريقة فعالة.

سبوتيفاي
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