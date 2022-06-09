«أزمة وطنية» في أستراليا بسبب «الملفوف»

سيدني (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم محلية استبدال هذه الخضر بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.

ووصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه «مجنون»، وقال مازحا: إن الوضع أصبح يشكل «أزمة وطنية».

وارتفعت أسعار الخس بنسبة تصل إلى 300 في المئة في المدن الأسترالية، بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وازداد سعر رأس خس الأيسبرغ من دولارين إلى حوالى ثمانية دولارات في سيدني وملبورن.