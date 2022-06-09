«بصمة الأجداد».. هدية للأجيال

خولة علي (دبي)

قرية «بصمة الأجداد»، محطة تراثية شيّدتها شيخة النقبي في أحضان جبال مسافي، لتروي تفاصيل حياة الأولين وتكشف عن جهودهم ومساعيهم في تحدي قسوة البيئة المحلية، وتحويلها إلى موقع بسيط مخضب بعناصر الحياة. وهي تصطحب عبرها الزوار للانغماس في تفاصيل مفردات الماضي وسواعد الأهالي الذين استطاعوا أن يستثمروا كل ما في أرضهم من موارد لتعينهم على صعوبة العيش في ذلك الزمن.

تذكر شيخة النقبي أنها أسست قرية «بصمة الأجداد» التراثية عام 2015، بهدف تعريف النشء بتراثهم وثقافتهم وتاريخيهم، وبما لعبه الأجداد قديماً من دور في بناء مجتمع متماسك بمقدرات محدودة، دفعتهم إلى المزيد من الإصرار والمثابرة ومواصلة العمل على تهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل. والقرية بمثابة منصة للأجيال، تمنحهم لمحة واسعة وسريعة عن منظومة الحياة في الماضي بأدق تفاصيلها، بحيث يمر الزائر على محطات انتشرت فيها البيوت وفقاً لظروف وطبيعة كل بيئة، وما فيها من مقتنيات، وظروف العمل التي شكلتها الطبيعة المحيطة بالفرد. وتقول: سعيت من خلال القرية إلى تعزيز التراث بين الأجبال، من خلال تنظيم أنشطة وبرامج وفعاليات تدعم نهجها وأهميتها كمنارة تراثية تسعى إلى ترك بصمة الأجداد في حاضر ومستقبل الأجيال.

عمارة تقليدية

وتشير النقبي إلى أن القرية تضم مساكن تقليدية عرفت في مختلف البيئات المحلية قديماً، كالعرشان والسبلة والخيمة والكرين والمخزن. وتختلف خاماتها وطرق تشييدها بناء على الموارد المتوفرة في بيئتها، وتضاريس المنطقة التي تلعب دوراً كبيراً في هندسة البناء وتفاصيله، مع ما تحتويه هذه المساكن من أدوات ومفردات تعتبر جزءاً من مكوِّن حياتهم اليومية.

تقنية الري

وتتابع شيخة النقبي: وزعت في القرية نماذج واقعية عن وسائل الري المعتمدة قديماً في المزارع كاري بالحبيسة، وطرق الشرب وغسل الملابس، والاعتماد على اليازرة والطوي والحابور والأفلاج والمنزفة. وهذه الأساليب التي ابتكرها الأهالي، هي بمثابة التحدي لهم في كيفية استخراج المياه بوسائل تقليدية، وهي تراث ومنهج للأجيال للتعرف على جهود الأوائل في بناء قراهم ومجتمعاتهم بالتعاون والتكاتف والبذل والعطاء.

أشجار محلية

وحرصت النقبي على زراعة أشجار متعارف عليها قديماً، كالنخيل والسدر والسمر والحنا والياس والشوع والصقل، والتي عرفها أهالي المنطقة واستخدموها لعدة أغراض، وبعضها نادر ومهدد بالانقراض. وتلفت قائلة: زراعة هذه الأشجار وإكثارها خطوة مهمة لاستدامتها، وقد ابتعدت تماماً عن كل ما هو مهجن ومستورد من النباتات، وأردت أن تحافظ القرية على الطابع التقليدي، بحيث ما أن يدخلها الزائر حتى تعود به إلى الماضي بأصالته وعبقة. وتمتلك القرية مكتبة تضم إصدارات تراثية وثقافية واسعة للدارسين والباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة.

مقتنيات

تضم القرية مقتنيات وأدوات استخدمها الأهالي قديماً، من أجهزة قديمة وفخاريات وأوانٍ أنتجتها أيادي أهل المنطقة، بينها مواد وخامات من البيئة المحلية. وكل قطعة تروي قصص كفاح الأجداد في تحدي واقعهم رغبة في تسهيل حياتهم، وابتكار ما يعينهم على القيام بأنشطتهم وأعمالهم اليومية.

إرث ثقافي

تؤكد شيخة النقبي أنها تعمل على تطوير القرية لتكون معلماً تراثياً مهماً، ووجهة للراغبين في التعرف على ماضي المنطقة واستكشاف ما فيها من إرث ثقافي شعبي موجود بأدق تفاصيله. وتنظم عدداً من الورش والفعاليات والبرامج التعليمية لطلبة المدارس بهدف تعزيز قيمة التراث وأهميته.