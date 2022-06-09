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أسماك الزينة.. خطيرة؟
أسماك الزينة.. خطيرة؟
10 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف خبراء أن الأسماك الذهبية الأليفة التي أُطلقت إلى البرية بدلاً من تربيتها في أحواض الزينة، تحولت إلى آلات قتل وأصبحت تشكل خطراً كبيراً على البيئة.
وقال الدكتور جيمس ديكي الباحث بجامعة «كوينز» في بلفاست، إن الأسماك الذهبية تتسبب بتدني جودة المياه عن طريق اقتلاع النباتات وإفساد الرواسب السفلية، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الكوكب.
وذكر موقع Female First البريطاني أن مناخ منطقة شمالي أوروبا يمثل حاجزاً أمام عيش الأنواع البرية، إلا أن الأسماك الذهبية تتحمل هذه الظروف، ما يجعلها تشكل تهديداً على التنوع البيولوجي في الأنهار والبحيرات.

أسماك الزينة
البيئة
حماية البيئة
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