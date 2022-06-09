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الأمير وليام يبيع مجلات في لندن
الأمير وليام يبيع مجلات للمارة
9 يونيو 2022 19:50

شوهد الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع العاصمة لندن وهو يبيع نسخا من مجلة "بيج إشيو" التي عادة ما يبيعها المشردون.
رُصد وليام، الذي كان يعتمر قبعة وسترة حمراء اللون خاصة بالشركة، قرب "وستمنستر" أمس الأربعاء يبيع المجلة التي تتيح للمشردين فرصة كسب دخل من خلال بيعها للجمهور.
وفي منشور على موقع "لينكد إن" مع صورة لوليام، قال ماثيو جاردنر، وهو متقاعد، إن صهره شاهد الأمير وليام (39 عاما) واستمتع "بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي الذي بدا متواضعا ويعمل بهدوء في الكواليس لمساعدة الأشد احتياجا".

وأضاف "نهاية هذه المناسبة الفريدة حلت عندما سأل الأمير وليام صهري إذا كان يريد شراء مجلة 'بيج إشيو' فأجاب 'ليس معي عملات صغيرة'. في هذه المرحلة أخرج وليام ماكينة خاصة بالبطاقات البنكية (الفيزا)".
ويتزايد استخدام المشردين لماكينات قراءة البطاقات البنكية مع انخفاض عدد الذين يحملون نقودا في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية.
ورفض مكتب وليام التعليق على التقرير.

المصدر: رويترز
الأمير وليام
مشردين
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