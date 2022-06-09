«فنّ» تنظِّم ورشة «تطوير الألعاب الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة «فنّ»، ورشة عمل بعنوان «تطوير الألعاب الإلكترونية»، وذلك على مدار يومين في مسرح المجاز بالشارقة، قدّمها عبد الله فهد. واستهدفت فئة الناشئة بغرض تدريبهم وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بصنع الألعاب في فضاء ثنائي الأبعاد.واصطحبت ورشة العمل المشاركين في رحلة ممتعة ومُفعمة بالتطبيق العملي على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. وشهد اليوم الأول من الورشة عرض مقدمة أساسية حول آليات ومهارات تطوير الألعاب وفقاً لنظام «سكراتش». وهو عبارة عن لغة برمجة سهلة ومبسطة موجهة للأطفال والمبتدئين، تسمح لهم إنشاء ألعابهم وقصصهم التفاعلية، وتهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لديهم.

وتعرّف المشاركون على آلية استخدام هذه التقنيّة، وكيفية تحريك كائن ما وتدويره، ومتابعته بجهاز الماوس في فضاء ثنائي الأبعاد، والتدريب على إنشاء واجهة مستخدم للعبة، وصولاً إلى صنع لعبة بسيطة ثنائيّة الأبعاد تعمل بشكل كلّي. كما أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين بناء تصوّراتهم الخاصة للفكرة على الورق، وتحويلها إلى لعبة فعلية باستخدام لغة البرمجة «سكراتش».

وفي اليوم التالي، بدأ المشاركون في صناعة لعبتهم الخاصة على نظام «سكراتش» للتعرف على أهم خطوات البرمجة بطريقة مرنة وسلسة، وإعادة صنع لعبة ثنائية الأبعاد عبر هذا النظام، بالإضافة إلى استعراض عدد من الألعاب الشهيرة والبسيطة التي تم تطويرها باستخدام هذه المنصة.

وحظي المشاركون في ورشة العمل بالعديد من الأنشطة والمسابقات التنافسية، لتحفيزهم على الإبداع، وابتكار أفضل فكرة، وأفضل لعبة، وتطويرها عبر نظام «سكراتش». وتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز متنوعة.

وتهدف مؤسسة «فنّ» من خلال هذه الورشة، إلى نقل المعرفة والمهارات للأطفال والشباب في الإمارات من خلال الخبرات والتقنيات في مجالات الفنون ووسائل الإعلام، محلياً وعالمياً.