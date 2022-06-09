الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
فائدة جديدة لتناول القهوة بانتظام.. تعرف عليها
فائدة جديدة لتناول القهوة بانتظام.. تعرف عليها
9 يونيو 2022 14:02

وجدت دراسة حديثة أن تناول فنجاناً واحداً على الأقل يومياً من القهوة قادر على تقليل احتمالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي الحاد (AKI) بشكل كبير .

وقال دكتور شيراغ باريك، باحث مشارك بالدراسة، مدير قسم أمراض الكلى وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: نحن نعلم بالفعل أن تناول القهوة بشكل منتظم قد ارتبط بالوقاية من أمراض عديدة منها: داء السكري النوع الثاني  وأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 وأضاف قائلا “لكن بعد هذا البحث يمكننا إضافة انخفاض مخاطر القصور الكلوي الحاد للقائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين”.

ووفقا لموقع “ساينس ديلي” أوضح أن الفشل الكلوي الحاد أو القصور الكلوي الحاد عبارة عن حالة مفاجئة تحدث بسبب تلف الكلى الذي يحدث في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام، ويؤدي هذا إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يجعل من الصعب على الكلى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم.


وتختلف أعراض القصور الكلوي الحاد وشدتها حسب السبب ، ومنها:

* خروج كمية قليلة جدا من البول من الجسم وتورم في الساقين والكاحلين وحول العينين.

* وإعياء وضيق في التنفس وارتباك وغثيان وألم في الصدر.

في الحالات الشديدة تحدث نوبات صرع ويصاب البعض في الحالات الشديدة بالإغماء.


وأوضح “الباحث” أن الفريق البحثي يعتقد أن سبب تأثير القهوة على تقليل مخاطر القصور الكلوي الحاد قد يكون إما أن المركبات النشطة بيولوجيا جنبا إلى جنب مع الكافيين أو الكافيين نفسه يحسن وظائف الكلى الجيدة وتحمل القصور الكلوي الحاد التى تعتمد على إمدادات الدم والأكسجين بشكل ثابت وهذا تحققه القهوة.

ولكن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد أفضل طريقة لاستخدام القهوة فى الوقاية من الفشل الكلوى وتقليل معاناة المرضى .

المصدر: وكالات
القهوة والشاي
القهوة
آخر الأخبار
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©