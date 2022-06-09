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«معرض421» يدعو المواهب إلى «تصمیم منطقي»
«معرض421» يدعو المواهب إلى «تصمیم منطقي»
9 يونيو 2022 13:52

أبوظبي (الاتحاد) أعلن «معرض421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بالأعمال الفنية المبتكر عن إطلاق دعوة مفتوحة تحت عنوان «تصمیم منطقي»، موجهة للمواهب المقيمة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا.

وتأتي ضمن فرصة للمشاركة في متجر «دكان 421» الذي يعتبر منصة ديناميكية تدعم الابتكار والمشاركة والتجربة. الدعوة مفتوحة ومتاحة بشكل دائم يضمن استمرارية استقبال الطلبات، وسيتم إبلاغ الفائزين خلا 4 أسابيع من تاريخ التقديم.«تصمیم منطقي»، دعوة مفتوحة تشجع المبدعين على التقدم بطلب المشاركة، من صنّاع الخَزَف والناشرين المستقلين، ومُصممي المنتجات وصنّاع المجوهرات.

وتعتبر الدعوة جزءاً من مهمة «معرض421» لغرس مبادئ التقدير لثقافة الإبداع والتصميم في المنطقة. وتحفظ ملكية وحقوق منتجات المجموعة المختارة، التي سيقوم المعرض بعرضها للبيع في متجره الخاص.

ويعتبر «دكان 421»، منصة مخصصة لعرض منتجات تعكس التزام «معرض421» بدعم المواهب المحلية والإقليمية من خلال توفير مساحة للممارسين المبدعين للتجربة والتعلم. وقد استلهم فكرة تصميمه من الملامح المعمارية المميزة للمعرض وميناء زايد. وهو يوفر إصدارات محدودة حصرية وتشكيلة واسعة من المطبوعات والأدوات المكتبية والمنتجات الفريدة.

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