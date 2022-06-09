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ما هي أكثر 10 معالم تجولاً على Google؟
ما هي أكثر 10 معالم تجولاً على Google؟
9 يونيو 2022 13:33

عاطف عبدالله

أعلنت Google عن أكثر المعالم زيارة من خلال ميزة التجول الافتراضي على خرائط Google في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وتوفّر ميزة التجول الافتراضي فرصة لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة، عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها عبر شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.

وتم إطلاق التجول الافتراضي على خرائط Google لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عام 2013 في الإمارات، وقد ساعد الناس حول العالم على اكتشاف أهم معالم المنطقة.

وذكر المحرك البحثي الأماكن الـ 10 الأكثر شهرة في التجوّل الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا خلال عام 2021، وهي: 1. برج خليفة، الإمارات العربية المتحدة. 2. الكعبة، المملكة العربية السعودية. 3. أهرامات الجيزة، مصر. 4. المسجد الحرام، المملكة العربية السعودية. 5. الهرم الأكبر، مصر. 6. المسجد النبوي، المملكة العربية السعودية. 7. برج العرب، الإمارات العربية المتحدة. 8. أبو الهول، مصر. 9. نافورة دبي، الإمارات العربية المتحدة. 10. مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة.

كما تجوّلت سيارات التجول الافتراضي حول العالم وعلى مدار آخر 15 سنة، مسافةً تزيد على 10 ملايين ميل (أكثر من 16 مليون كيلومتر)، ما يشابه مسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة. وجمع محرك البحث أكثر من 220 مليار صورة لمختلف هذه المعالم. ويمكن الاطلاع عبر التجول الافتراضي على خرائط Google على صور تاريخية لبعض هذه المواقع من خلال ميزة التجول الافتراضي لاستكشاف وتتبع التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية.

أفريقيا
جوجل
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