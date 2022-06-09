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هؤلاء ممنوعون من أكل اللحوم الحمراء
هؤلاء ممنوعون من أكل اللحوم الحمراء
9 يونيو 2022 12:30

أعلنت الدكتورة روكسانا إكساني، خبيرة التغذية، أنه لا ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والكلى تناول اللحوم الحمراء.

وتشير الخبيرة في تصريح لموقع Eat This, Not That، إلى أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول ومستوى ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب وحتى السرطان.

وتقول، "تدعي بعض الدراسات العلمية، أن الإفراط باستهلاك اللحوم الحمراء يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري".

وتضيف، وفقا للخبراء، أكثر اللحوم الحمراء ضررا هي التي خضعت للمعالجة - النقانق والصوصج وغيرها من المنتجات المحتوية على نسبة عالية من الملح، التي تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.
وبالإضافة إلى هذا، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بتناول اللحوم الحمراء.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بمتلازمة ألفا-غال، أي رد فعل تحسسي لجزيء الغالاكتوز عدم تناول اللحوم الحمراء. وفقًا لأخصائي التغذية جوناثان فالديز ، لأن تناولهم للحوم الحمراء، يمكن أن يسبب الطفح الجلدي والغثيان والقيء وآلام القلب والإسهال والسعال والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم والتهاب الشفتين أو العينين أو الحلق.

وتضيف، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والكلى بتناول اللحوم الحمراء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المتحولة والبروتينات. كما يشمل هذا الأشخاص الذين شخصت إصابة أحد أفراد عائلتهم بسرطان القولون. لأن اللحوم الحمراء غالبا ما تسبب بالذات هذا النوع من السرطان.

المصدر: وكالات
اللحوم الحمراء
الكلى
اللحوم
القلب
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