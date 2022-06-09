الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"واتساب" يضيف ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة
"واتساب" يضيف ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة
9 يونيو 2022 10:00

 يعمل تطبيق واتساب على تصميم ميزة تقنية مهمة من شأنها استرجاع الرسائل المحذوفة، ويعتزم التطبيق إصدار الميزة قريباً لتمكين المستخدمين من استعادة رسائلهم المحذوفة عن طريق الخطأ سواء في الدردشة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى مجموعات الدردشة الأخرى، حسبما أفاد موقع «ذا تايمز أوف إنديا».

وكان واتساب قد أصدر في الفترة الأخيرة ميزة الحذف للجميع التي تمكّن المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن واجه المستخدمون أحياناً مشكلة في القيام بحذف الرسائل المهمة للجميع عن طريق الخطأ.

ويعمل واتساب على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف رسائل مهمة بشكل نهائي ولم يستطيعوا استرجاعها مرة أخرى، خصوصاً الرسائل الصوتية المحذوفة، حيث سيمكن التطبيق المستخدمين من الضغط على زر تراجعلإرجاع الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

المصدر: وكالات
واتساب
الرسائل النصية
آخر الأخبار
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©