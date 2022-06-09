"واتساب" يضيف ميزة استرجاع الرسائل المحذوفة

يعمل تطبيق واتساب على تصميم ميزة تقنية مهمة من شأنها استرجاع الرسائل المحذوفة، ويعتزم التطبيق إصدار الميزة قريباً لتمكين المستخدمين من استعادة رسائلهم المحذوفة عن طريق الخطأ سواء في الدردشة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى مجموعات الدردشة الأخرى، حسبما أفاد موقع «ذا تايمز أوف إنديا». وكان واتساب قد أصدر في الفترة الأخيرة ميزة الحذف للجميع التي تمكّن المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن واجه المستخدمون أحياناً مشكلة في القيام بحذف الرسائل المهمة للجميع عن طريق الخطأ. ويعمل واتساب على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف رسائل مهمة بشكل نهائي ولم يستطيعوا استرجاعها مرة أخرى، خصوصاً الرسائل الصوتية المحذوفة، حيث سيمكن التطبيق المستخدمين من الضغط على زر تراجعلإرجاع الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

المصدر: وكالات